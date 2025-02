È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 31 gennaio

Incidente in A21: coinvolti due camion

È accaduto pochi minuti prima delle 18.30 l’incidente stradale tra mezzi pesanti in A21, in direzione Cremona, all'altezza del km 229 superata di poche centinaia di metri l'area di sosta Ghedi Ovest e pochi km prima dell’uscita del casello autostradale Manerbio.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 18.23 e dalla centrale operativa sono state inviate sul posto in codice rosso diverse unità, quali il mezzo di soccorso avanzato con a bordo medico e infermiere dagli Spedali Civili di Brescia, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere dall’ospedale di Manerbio, l’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso Brescia alzatosi in volo dall’aeroporto di Montichiari. Per il soccorso tecnico le squadre dei Vigili del Fuoco del comando Brescia e attivata anche l’ats Cremona.

Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato una persona incastrata nell’abitacolo del mezzo pesante. Si tratterebbe di un uomo di 34 anni.

Districato dalle lamiere è stato affidato alle cure del personale sanitario che l’hanno reso stabile prima di elitrasportarlo presso il nosocomio cittadino Poliambulanza dove è giunto alle 19.40 circa, in codice giallo.

La gestione della viabilità, la messa in sicurezza della scena è stata affidata alla Polizia Stradale che si occuperà anche dell’accertamento della dinamica.