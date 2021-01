Il giovane, per fortuna, sta bene. E’ stato visitato dai sanitari della Croce rossa e poi accompagnato in Comando dalla Locale per tutti gli accertamenti del caso legati all’incidente con il monopattino elettrico.

Incidente con il monopattino elettrico: paura per un 23enne

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 17.30 circa da via Andrea Brescianini Mazza, nel quartiere di Sacro Cuore a Palazzolo. Inizialmente l’incidente con il mezzo della micro mobilità elettrica è stato rubricato da Areu (l’Azienda regionale emergenza urgenza) in codice rosso. All’arrivo sul posto i sanitari della Croce rossa hanno però appurato che il 23enne stava bene e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Gli agenti della Locale di Palazzolo hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’accaduto: il ragazzo sarebbe caduto dal monopattino elettrico picchiando il viso a terra. Per tutti gli accertamenti del caso il giovane è stato accompagnato in Comando. Si tratta del primo incidente con un monopattino elettrico a Palazzolo.