Incidente con colpo di scena, il conducente dell'auto dà in escandescenze

Sinistro

L'auto ha invaso l'opposta corsia di marcia provocando il ribaltamento di un'autovettura.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi (venerdì 24 dicembre) intorno alle 15.20 sulla ss573.

Invasione della corsia opposta

Come riportato da Areu (agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso. Un uomo stava viaggiando su una Land Rover Discovery insieme ad un passeggero e da Palazzolo ha preso la rotonda in direzione Cologne. Ha però completamente perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta, quella che da Cologne porta verso Palazzolo. Si è così scontrato con un'auto bianca (una Lancia Musa) la quale si è ribaltata. Sulla stessa stavano viaggiando un uomo e una donna. Sembrerebbe che lo scontro non sia stato impattante. Probabilmente l'auto bianca ha tentato di schivare la Land Rover e, così facendo, si è ribaltata.

Da chiarire la dinamica

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale del Monte Orfano che raggruppa Cologne e Coccaglio (presente il comandante Luca Leone) in supporto per la viabilità anche i colleghi della polizia locale di Palazzolo, alcune corsie sono state chiuse per consentire i rilievi.

Più di un "fuori programma"

Inoltre gli agenti della Locale hanno dovuto ammanettare il conducente che ha provocato l'incidente perché continuava ad imprecare contro tutti i presenti. Gli agenti della Locale si sono messi in contatto con il Pm di turno della Procura di Brescia che ora valuterà come procedere. Sul posto sono intervenute un' ambulanza e un' automedica. Da rossa la missione è stata declassata a codice verde pertanto nessuno dei coinvolti risulta essere in pericolo di vita. Come se non bastasse, mentre erano in corso i rilievi un'auto ha tamponato un motorino.