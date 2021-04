Scontro tra auto alla rotonda di via Franciacorta, a Rovato. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. Sul posto i soccorsi.

Incidente alla rotonda di via Franciacorta

Una mancata precedenza alla base, una macchina usciva da via Marchesi ed è entrata in collisione con l’altra che sopraggiungeva su via Franciacorta. E’ successo a Rovato, proprio alla rotonda davanti all’edicola. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice giallo, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. Due persone verranno però trasportate in ospedale, uno a Chiari e uno agli Spedali Civili di Brescia.

Soccorsi e traffico

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco volontari di Chiari, l’ambulanza della Rovato Soccorsi e la Polizia Locale. Non ci sono però grosse ripercussioni sul traffico.