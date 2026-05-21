Incidente agricolo a Offlaga: 69enne si ferisce al volto con la sega circolare.

Offlaga: incidente agricolo, 69enne si ferisce al volto

Attimi di apprensione nella serata di ieri (mercoledì 20 maggio 2026) a Offlaga: come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 20 in codice rosso. L’uomo, G S residente nel comune della bassa bresciana, stava eseguendo alcuni lavori tra questi anche il taglio della legna. In quest’ultimo caso stava usando una motosega, pare che la lama circolare si sia spezzata e una parte gli si è conficcata in faccia.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ancora resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, compito che spetta ai carabinieri della Compagnia di Verolanuova: dalle ricostruzioni pare comunque che il 69enne, nonostante quanto accaduto, non si sia perso d’animo riuscendo a mettersi alla guida della propria auto per cercare di raggiungere l’ospedale di Manerbio. Per strada ha incrociato il fratello che ha contattato i soccorsi: sul posto un’automedica e un’ambulanza. Inoltre, ad alzarsi in volo da Bergamo anche l’elisoccorso con cui il 69enne è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII: non ha mai perso coscienza, le sue condizioni sono state giudicate comunque serie.