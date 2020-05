Paura per un centauro 58enne

Incidente a Verolanuova coinvolti un’auto e uno scooterone

E’ accaduto poco dopo le 17 in via Mazzini a Verolanuova. Per cause ancora da accertare un’automobile e uno scooterone sono entrati in collisione all’altezza del civico 56. Ad aver la peggio nello scontro un centauro 58enne.

Allertato il Numero unico emergenza 112 sul posto sono stati inviati in codice rosso il mezzo di soccorso avanzato di primo livello, con a bordo il personale infermieristico, dell’Asst del Garda e l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico. A coordinare rilievi e viabilità i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova. L’uomo, dopo esser stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in ospedale in ambulanza dove è giunto in codice giallo. Niente ferite per l’automobilista.