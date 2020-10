Incidente a scuola in codice rosso, sul posto anche l’elisoccorso

Incidente a scuola in codice rosso: sul posto si sta precipitando anche l’elisoccorso.

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma secondo il sito delle emergenze urgenze, a Bargnano, frazione di Corzano, una ragazza di 17 anni è caduta al suolo a scuola, l’istituto Dandolo, e pare essere grave. E’ successo pochi minuti fa e sul posto stanno andando i carabinieri, le ambulanze e l’elicottero per prestare le prime cure, seguono aggiornamenti.

Aggiornamenti

Secondo i primi accertamenti la ragazza, un’alunna di 17 anni dell’indirizzo alberghiero, pare essere scivolata e caduta in classe riportando una brutta frattura. Non è in pericolo di vita ma i movimenti per spostarla e successivamente trasportarla in ospedale devono essere lenti e delicati: i soccorsi stanno operando.