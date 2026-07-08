Incidente a Sale Marasino: investita da un’auto una turista polacca di 33 anni.

A Sale Marasino, l’incidente

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (mercoledì 8 luglio 2026) alle 8.20 in via Dante a Sale Marasino: per cause ancora da verificare nel dettaglio sarebbe stata investita una turista polacca di 33 anni. Dalle prime ricostruzioni pare che l’auto, una Volkswagen Lupo, stesse percorrendo la via Dante verso Sale Marasino-Sulzano quando, giunta in prossimità del civico 11 all’Hotel Motta, avrebbe investito la giovane che stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. La ragazza è stata sbalzata per diversi metri mentre l’auto ha invaso l’opposta sede stradale finendo per terminare la corsa contro un manufatto di cemento in prossimità della ciclopedonale.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Presenti anche i carabinieri di Capriolo per gli opportuni rilievi del caso, la polizia locale di Sale Marasino per la gestione della viabilità.La 33enne è stata elitrasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia mentre la conducente dell’auto, classe 1952, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Iseo.

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