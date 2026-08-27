La Polizia Stradale di Brescia intervenuta sul posto ha comunicato che la viabilità è stata deviata sulla vecchia strada litoranea che costeggia il lago d'Iseo

Incidente a Marone: traffico in tilt sulla Spbs510.

A Marone, incidente sulla Spbs510

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (giovedì 27 agosto 2026) poco dopo le 10 a Marone sulla Spbs510. Dalle prime ricostruzioni pare che un mezzo con a bordo un ragazzo di 27 anni abbia impattato contro un ostacolo.

Allertati i soccorsi, ad intervenire sul posto un’ambulanza, un’automedica e, ad alzarsi in volo da Bergamo anche l’elisoccorso che ha elitrasportato il coinvolto in codice rosso in ospedale.

Traffico in tilt

Il sinistro ha comportato importanti ripercussioni sul traffico, la Polizia Stradale di Brescia intervenuta sul posto ha comunicato che la viabilità è stata deviata sulla vecchia strada litoranea che costeggia il lago d’Iseo.

Seguono aggiornamenti.