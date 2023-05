Incidente a Isorella, addio alla 24enne Claudia

Un'altra giovane vita spezzata, vittima della strada. Incidente a Isorella, a perdere la vita la 24enne Claudia.

Incidente a Isorella

É successo questa mattina (mercoledì 17 maggio 2023) a Isorella. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7 in via Gambara lungo la sp24. Nell'incidente ha perso la vita una Claudia Feroldi di 24 anni.

Dove si è verificato il sinistro

Chi è la vittima

Come riportato da PrimaCremona la vittima è Claudia Feroldi classe 1999, residente a Ostiano (nel cremonese). La giovane si stava recando al lavoro quando, per cause ancora da accertare è andata a scontrarsi contro un mezzo pesante. Un impatto molto violento che non le ha lasciato scampo: la giovane è morta sul colpo.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco da Mantova e, ad alzarsi in volo da Milano anche l'elisoccorso. Il sinistro ha comportato importanti conseguenze sul traffico nella zona, la strada è stata infatti chiusa per consentire le operazioni di soccorso.