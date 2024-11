Incidente a Flero: venerdì i funerali di Ferruccio Chiesa

Incidente a Flero: venerdì 8 novembre 2024 i funerali di Ferruccio Chiesa.

Addio a Ferruccio Chiesa: l'ultimo saluto

La vittima del tragico incidente di martedì 5 novembre 2024 a Flero è l'84enne Ferruccio Chiesa, molto conosciuto nel paese della Bassa bresciana nel quale risiedeva.

I funerali sono in programma per venerdì 8 novembre 2024 alle 10 nella parrocchiale di Flero con partenza alle 9.30 dall'obitorio degli Spedali Civili di Brescia. Il corteo proseguirà poi verso il cimitero di Flero. A piangerlo i figli Cristian e Lara. Domani (giovedì 7 novembre 2024) alle 15 è in programma la veglia funebre.

Incidente a Flero

La dinamica è ancora da ricostruire nel dettaglio: dalle prime informazioni pare che all'origine vi sia stato lo scontro tra un'auto e un furgone. Ad avere la peggio l'anziano che si trovava a bordo dell'auto coinvolta. L'uomo, all'arrivo dei soccorsi, è stato trovato in arresto cardiocircolatorio.

Le condizioni erano parse gravi fin da subito

É stato quindi trasportato agli Spedali Civili di Brescia con manovre di rianimazione in corso. Fin da subito le sue condizioni sono parse particolarmente gravi: l'anziano è infatti spirato poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. Non ha invece avuto bisogno di ricovero il conducente del furgone. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, un'auto infermieristica, due ambulanze e la Polizia Stradale.