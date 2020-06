Incidente a Corte Franca: gravi le condizioni di un 16enne

Paura e apprensione per un 16enne che ieri sera è rimasto coinvolto in un grave incidente a Timoline di Corte Franca.

Grave incidente a Corte Franca

È stato trasportato in codice rosso, in elicottero, il 16enne che ieri sera è rimasto convolto in un gravissimo incidente a Timoline di Corte Franca. Il sinistro si è verificato poco prima delle 23 in via Roma. Il giovane si trovata a bordo di un motociclo che si è scontrato con una vettura. Le sue condizioni hanno immediatamente destato preoccupazione. È stato trasportato al Civile in codice rosso.

Sul posto anche le Forze dell’ordine per comprendere la dinamica e per i rilievi.