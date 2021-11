Incidente a Corte Franca, coinvolte due auto

Su strada

Coinvolta una ragazza di 22 anni ed un uomo di 45.

Sinistro tra due auto questo pomeriggio (martedì 23 novembre) pochi minuti dopo le 15 a Corte Franca.

Due le persone coinvolte

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo per uno scontro tra due auto lungo via provinciale, ad essere coinvolte due persone: una ragazza di 22 anni e un uomo di 45. L'incidente ha generato rallentamenti lungo l'arteria che collega il Basso Sebino a Rovato e alla Franciacorta.

Gli intervenuti sul posto

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso. A raggiungere il luogo dell'incidente anche un'ambulanza. La missione è stata poi declassata a codice verde.