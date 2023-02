Incidente a Chiari, rallentamenti sulla Sp11. Sono due i veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto intorno a mezzogiorno di martedì 31 gennaio.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 12.01 di martedì 31 gennaio. Sul posto, sul raccordo che porta alla Brebemi, sono sopraggiunte due ambulanze e i Vigili del fuoco, oltre alla Polizia stradale per i rilievi. Nel sinistro sono coinvolti due mezzi: una Fiat, finita fuori strada nel campo adiacente alla carreggiata, e un furgone. Proprio la presenza del camion, fermo in mezzo alla carreggiata, ha avuto ripercussioni sul traffico, causando rallentamenti sulla Sp 11.

Soccorsi in azione

Al momento le informazioni sui feriti sono ancora frammentarie. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Nessuno dei coinvolti comunque sarebbe in gravi condizioni.

Alcune foto del sinistro