Incidente a Cazzago San Martino, traffico in tilt

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (martedì 30 aprile 2024) a Cazzago San Martino dove si è verificato un incidente che ha mandato il traffico in tilt.

Incidente a Cazzago San Martino

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16.20 in via Padana Superiore in codice rosso.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Non si conosce ancora nel dettaglio l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni pare che ad essere coinvolte siano state due auto e due persone. Si sarebbe trattato di un frontale tra un'auto e un camion, nell'impatto sono rimaste coinvolte anche un paio di altre auto che si trovavano in sosta sulla strada. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia che ha trasportato la donna 56enne alla guida dell'auto. Illeso il 52enne autista del camion. La buona notizia è che la missione, come scritto partita in codice rosso, è stata declassata a codice giallo il che evidenza le non gravi condizioni delle persone coinvolte. Sul posto oltre ai Carabinieri, la Polizia Locale di Cazzago San Martino. Sono ancora in corso le operazioni per cercare di liberare la strada.

Pesanti ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha provocato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. I Carabinieri hanno chiuso la rotonda in prossimità del bar La Bertola in direzione Ospitaletto, fanno quindi deviare il traffico dall'altra parte. Nel frattempo il traffico continua a scorrere, anche se molto lentamente, in direzione Rovato.

Le immagini