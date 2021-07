Inciampa sul marciapiede, batte la testa e finisce in ospedale. Attimi di paura a Manerbio per una donna di 67 anni.

E' successo poco fa in via San Rocco, all'altezza della piazza del mercato. Chi ha assistito alla scena ha riferito di aver visto la donna inciampare sul marciapiede e battere la testa contro il muretto, ferendosi. Una ferita piccola, poco grave, che però ha subito allarmato i cittadini data la grande quantità di sangue persa dalla 67enne, di origine straniera.

In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ad aiutarla sono stati i passanti e una donna, probabilmente abilitata nelle tecniche di primo soccorso, che l'ha fatta stendere e ha tamponato la ferita con degli stracci e del ghiaccio. Fortunatamente non è grave: è stata trasportata in ospedale in codice giallo per degli accertamenti.