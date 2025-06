Inciampa in un tombino, paura per un operaio.

Paura per un operaio

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 4 giugno 2025) a Iseo. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 12 in codice rosso.

Attivata la macchina dei soccorsi: arriva l'elisoccorso

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo classe 1965, operaio della ditta spurghi, nel corso delle operazioni di spurgo di un tombino in via Antonioli a Iseo, sarebbe stato colpito da un getto ad alta pressione durante l'utilizzo di lancia ad acqua per lavaggio impianto in cantiere. A seguito della caduta ha riportato diverse ferite: trauma al torace, all'addome, all'arto inferiore e superiore. É stato quindi elitrasportato agli Spedali Civili di Brescia.