La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi: chiude un locale molto apprezzato.

Incertezza Covid: il Belleville cede il testimone dopo sei anni

Il Belleville Rendezvous per sei anni è stato un punto di riferimento per tanti clienti. Non solo un bar, ma anche un luogo dove ascoltare musica e assistere a spettacoli culturali. A comunicare la decisione, attraverso una nota stampa, è stato il Cda del locale. “Dopo sei anni il Belleville Rendezvous ha deciso di cedere il testimone – si legge nel comunicato – Tutto quello che è stato fatto nel nostro percorso ha sempre avuto un’attenta valutazione di sostenibilità, per avere sempre la possibilità di investire in nuovi progetti. Il locale è evoluto con noi, non siamo mai stati fermi, al termine di un evento si pensava subito all’avventura successiva. Quest’anno invece ci siamo dovuti fermare. I prossimi mesi saranno ancora molto incerti e le norme che prevedono il distanziamento sociale saranno giustamente in vigore ancora per molto tempo. I concerti, le rassegne teatrali, gli eventi in generale saranno in balia di troppi fattori imprevedibili e non quantificabili. Per noi uno scenario non sostenibile. Avremmo potuto ripensare il locale puntando esclusivamente sull’hospitality, ma togliendo gli eventi culturali avremmo snaturato la vera essenza di Belleville. Non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero ma ce ne andiamo certi di aver portato un po’ di bellezza sul nostro lago. Il Belleville ci ha insegnato che non importa chi sei ma importa solo quello che vuoi diventare. Ringraziamo tutti”.