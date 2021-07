Incendio sulla strada, le fiamme divorano un furgoncino

Le fiamme divorano un furgoncino

È successo in via Coler, a Flero, poco dopo le 15. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata attivata per spegnere l'incendio che aveva avvolto un furgone adibito al trasporto alimentare che stava viaggiando in paese. Sul posto è stata inviata una squadra con il supporto di un'autobotte. Fortunatamente l'autista è riuscito a scendere in tempo da mezzo e non si registrano feriti.