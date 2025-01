Incendio sulla Sp2 a Orzinuovi, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco intervengono per un incendio sulla Sp2

L'allarme è scattato questo pomeriggio (giovedì 23 gennaio 2025) alle 16.30 a Orzinuovi. A prendere fuoco un mezzo, un automarket, per la precisione. Ancora non si conoscono le cause all'origine delle fiamme.

Non si registrano feriti

Ad intervenire sul posto una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia con il supporto dell'autobotte. La buona notizia è che non si registrano feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per le fasi di bonifica.

