Incendio sul tetto della chiesa in ristrutturazione a Chiari, pompieri al lavoro

A bruciare è una gronda in legno, sul posto i Vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia

Fiamme dal tetto del cantiere, allarme nel tardo pomeriggio a Chiari. I pompieri di Chiari, Brescia e Palazzolo sull’Oglio sono al lavoro dalle 19 circa di oggi, mercoledì 27 maggio, in via Rangoni per un incendio divampato sulla copertura di una chiesa sconsacrata, la cosiddetta Chiesa di campagna, soggetta ad alcuni lavori edili.

Incendio a Chiari, pompieri sul posto

A bruciare è una gronda in legno, forse a causa della stesura nella giornata di oggi del catrame per l’impermeabilizzazione del tetto stesso. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né tra gli operatori né tra gli utenti della vicina comunità socio sanitaria “Bertinotti Formenti”. I pompieri sono riusciti a contenere le fiamme e stanno lavorando per rimettere in sicurezza l’area. Sul posto anche il vicesindaco della città, Roberto Campodonico.