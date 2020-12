Incendio sul tetto, a fuoco anche i pannelli solari FOTO E VIDEO

Incendio sul tetto, a fuoco anche i pannelli solari. E’ successo ieri a Mazzano

E’ successo ieri, a Mazzano, poco dopo le 16. I Vigili del Fuoco di Brescia sono stati allertati per l’incendio che si era sviluppato sul tetto di una villetta. Tre squadre, c0n il supporto dell’autoscala, si sono fiondate sul posto e hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della copertura dell’abitazione. Il rogo, che ha coinvolto anche i pannelli solari installati sul tetto, è stato domato. Non sembra si siano registrati feriti.