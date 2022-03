Capriolo

Le fiamme sono divampate nella serata di domenica 20 marzo sul rilievo.

Brucia il Monte Alto. E' scattato nella serata di domenica 20 marzo l'allarme per un incendio sul versante di Capriolo del rilievo. L'intervento è tuttora in corso.

Incendio sul Monte Alto: Vigili del fuoco al lavoro a Capriolo

L'incendio si è sviluppato su due fronti: uno in direzione del rifugio degli Alpini di Capriolo e uno in direzione Stallone (Adro). I Vigili del fuoco, supportati dalla Protezione Civile, sono al lavoro nel tentativo di arginare il rogo e impedire che si propaghi. Non aiuta il fatto che, non piovendo da molti giorni, il terreno risulta particolarmente secco.

Apprensione anche ad Adro

Le fiamme sono visibili nitidamente dalla vicina Adro e infatti sul gruppo Facebook "Sei di Adro se" è stato pubblicato un video e i cittadini sono allarmati per la situazione. In zona Stallone, però, per il momento è tutto tranquillo e sembra che i pompieri stiano riuscendo a contenere il rogo.

Seguiranno aggiornamenti