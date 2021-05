Incendio nella notte a Pisogne, intervengono i Vigili del Fuoco.

Un incendio è divampato questa notte – giovedì 13 maggio 2021 – a Pisogne, sul lago d’Iseo, in località Toline, poco dopo l’una. A prendere fuoco, per ragioni ancora da verificare, due mezzi d’opera che han costretto all’intervento i Vigili del Fuoco di Brescia. La squadra, con il supporto di una autobotte, ha domato le fiamme utilizzando una schiuma di ultima generazione. Ecco alcune fotografie dell’intervento.

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

«Alle ore 1.15 del 13 Maggio una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di una autobotte, è intervenuta nel Comune di Pisogne, in località Toline, per l’incendio di due mezzi d’opera – hanno scritto i Vvf -. L’incendio di cui non si conoscono le cause è stato spento con l’ausilio di schiumogeno di ultima generazione».

Le fotografie dell’intervento