Incendio nel ristorante a Rovato, viabilità in tilt

E' divampato poco prima di mezzogiorno di mercoledì 19 aprile un incendio all'interno del ristorante La Triglia di Rovato. Dalle primissime informazioni il rogo sarebbe scoppiato nelle cucine. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo anche l'intervento dei pompieri.

Incendio nel ristorante a Rovato

Sul posto, in via Roma, nei pressi del centro Spalenza Don Gnocchi, si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari, subito al lavoro per domare l'incendio. Presenti anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri, per delimitare l'area e anche per la complessa gestione della viabilità (tanti i mezzi che gravitano nella zona, diretti verso l'ospedale o verso la zona di via Cantù).

Viabilità in tilt

Anche con l'utilizzo degli estintori, il rogo sarebbe comunque stato rapidamente arginato. Non si registrerebbero persone ferite o intossicate, anche se molti residenti in zona o lavoratori degli uffici e dei negozi limitrofi si sono precipitati in strada, preoccupati per il forte e persistente odore di bruciato.