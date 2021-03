Incendio nel garage: Vigili del fuoco in azione

La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 14 di venerdì 5 marzo, per un incendio divampato in un garage in via Bettoni a Rovato.

Incendio nel garage: le foto

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco della Compagnia di Brescia, che sono sopraggiunti sul posto con più mezzi. Le fiamme sono state rapidamente domate da i pompieri, ma i danni sono comunque piuttosto ingenti. Non ci sono persone ferite o intossicate, anche grazie alla rapidità con cui è stato lanciato l’allarme e al pronto intervento dei soccorsi, che ha consentito di circoscrivere il rogo. Sul posto anche i carabinieri di Rovato. Al momento non sono note le cause dell’incendio.