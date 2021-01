Aggiornamento delle 18.30

Nonostante l’allarme partito come incendio e che ha fatto precipitare i Vigili del fuoco sul posto, la problematica è stata scaturita da una caldaia dalla quale fuoriusciva il vapore acqueo. Fortunatamente, non è successo nulla di grave, ma i pompieri hanno effettuato tutte le verifiche del caso.

Presunto incendio in via Zeveto: sul posto i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Chiari, con il supporto dei colleghi di Palazzolo, sono intervenuti tempestivamente tra via Zeveto e viale Bonatelli (nella corte) per un presunto principio di incendio nel tetto. A quanto pare la problematica sembrerebbe legata al funzionamento della caldaia. Ma da parte dei pompieri, nonostante la situazione sia sicura, c’è la massima attenzione in quanto alcune parti del tetto dell’edificio, dove si trova anche la banca Btl, sono in legno. In questi casi, infatti, è doveroso effettuare tutte le verifiche del caso. La cosa importante è che non ci sono feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Chiari.