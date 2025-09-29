Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite a causa di un guasto a una lampada che avrebbe innescato il rogo

Attimi di apprensione questa mattina a Chiari, in via Caravaggi, dove un incendio è divampato nello scantinato di un condominio. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite a causa di un guasto a una lampada che avrebbe innescato il rogo.

Incendio in uno scantinato di un condominio a Chiari: nessun ferito

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del fuoco da Chiari e da Brescia, che fortunatamente hanno domato le fiamme in poco tempo e il rogo non si è esteso ai piani superiori dell’edificio. A bruciare sono state soltanto alcune masserizie e materiale vario riposto nello scantinato, mentre non si registrano danni strutturali rilevanti né feriti. Spento l’incendio, i vigili del fuoco di Chiari sono rimasti sul posto per le operazioni di bonifica.