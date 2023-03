Attimi di apprensione questa notte a Palazzolo sull'Oglio, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato nell'azienda Mutti, attiva in via Raso.

Incendio in un'azienda, le fiamme divorano un furgone e del legno

Stando alle prime informazioni, le fiamme hanno avuto origine da un furgone Ducato che era parcheggiato sotto una tettoia all'esterno dello stabilimento. Oltre al mezzo, il fuoco ha divorato anche la struttura, delle assi di legno pronte per la lavorazione e un silos adibiti alla raccolta di trucioli, poco distante. Le fiamme si sono poi propagate anche all'interno bruciando una parte della zona verniciatura e del magazzino e danneggiando alcune macchine utensili. Fortunatamente i Vigili del Fuoco (sul posto sono intervenute le squadre di Palazzolo sull'Oglio, Brescia e Chiari) sono riusciti a spegnere le fiamme dopo lunghe operazioni, proseguite con la bonifica e con la messa in sicurezza.