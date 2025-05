Incendio in una villetta a Coccaglio, si indaga per dolo

Aggiornamento delle 19.30: hanno richiesto diverse ore le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato in una villetta in via Lama. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l'abitazione, dove vive una coppia con la figlia minorenne, mentre proseguono gli accertamenti sulla natura dell'episodio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: i carabinieri della compagnia di Chiari ora stanno indagando per dolo. L'ipotesi è che ad appiccare le fiamme possa essere stato il compagno della donna, con cui spesso era stato sentito litigare animatamente dai vicini di casa (in un'occasione era stato necessario anche l'intervento dei militari), e che sarebbe stato visto allontanarsi dalla villetta poco prima che le fiamme divampassero. L'uomo avrebbe utilizzato della benzina.

Coccaglio, incendio in una villetta

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (giovedì 1 maggio 2025) a Coccaglio. L'allarme è scattato in via Lama. Dalle prime ricostruzioni pare che il rogo sia partito da una villetta, le fiamme si starebbero estendendo anche a quella vicina. I Vigili del Fuoco volontari di Chiari e Brescia sono al lavoro per domare l'incendio che ora sembra si sia concentrato sul tetto. I carabinieri sono entrati nella casa danneggiata dalle fiamme e dal fumo abitata da una famiglia, per verificare che non ci fosse dentro nessuno. Ancora non si conoscono le cause all'origine dell'incendio, sono in corso le indagini. Di certo si sa che le abitazioni vicine sono state evacuate.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco volontari di Chiari e altre squadre che si stanno adoperando per spegnere le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri di Chiari e Rovato e la Croce Rossa.

