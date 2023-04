Incendio in una cascina a Roccafranca, in fiamme tonnellate di paglia e mezzi agricoli. E successo iero sera, ma le operazioni sono ancora in corso.

Incendio in una cascina a Roccafranca

Il rogo è scoppiato alle 22.45 in una cascina in via Orzivecchi, nella frazione di Ludriano, sede di un'azienda agricola, sul posto si sono precipitate tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia (Chiari, Orzinuvi e Gardone) con il supporto di due autobotti e dell' autoscala Snorke.

I Vigili del Fuoco hanno subito circoscritto le fiamme ad un ala della struttura riuscendo a preservare gli animali presenti nell'azienda. Non si registrano feriti, ma l'incendio è ancora in fase di evoluzione. Le fiamme hanno divorato tonnellate di paglia e alcuni mezzi agricoli presenti sotto la struttura.