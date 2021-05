Il fatto è successo poco fa a Iseo.

Incendio in un ristorante in riva al lago: sul posto i Vigili del fuoco

Non si registrano feriti e le fiamme hanno interessato soltanto il locale caldaia. Sicuramente questa è la notizia più importante. Ma l’incendio divampato al ristorante Lido dei Platani di Iseo, situato in riva al lago e a pochi metri dall’ospedale, non è passato di certo inosservato: il fumo è stato notato a chilometri di distanza. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco di Brescia. Il loro intervento è stato fondamentale, visto che hanno evitato il peggio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Iseo. L’allarme è stato lanciato

da alcuni clienti che si sono accorti del fumo. Nessuno è rimasto ferito, ma la cosa grave è che ora il ristorante dovrà restare chiuso per qualche settimana per ripristinare le caldaie andate in fiamme. Un danno molto pesante per i ristoratori, visto che il locale dispone di un importante plateatico e quindi, nonostante le disposizioni anti-Covid, avrebbe potuto ospitare diversi clienti. Il commento? “Purtroppo piove sul bagnato”.