Incendio in un garage sotterraneo a Rovato GALLERY

E’ scattata intorno alle 17.30 la chiamata ai soccorsi in Largo Cattaneo, in una zona centrale di Rovato. Il fumo, proveniente dal garage sotterraneo, ha invaso il parcheggio. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco.

Incendio in un garage a Rovato

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e gli agenti della Polizia Locale di Rovato, che hanno fatto allontanare le persone presenti del parcheggio, che sorge a due passi da Corso Bonomelli e nei pressi del parco Aldo Moro. Al momento non sono note le cause del rogo, che sarebbe divampato nel garage sotterraneo. Non risultano persone intossicate.