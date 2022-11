Incendio in un bottonificio: ferito un 81enne

Le fiamme sono divampante all'improvviso e hanno squarciato il buio della sera a Palazzolo. Un incendio è divampato, intorno alle 19.30, al Bottonificio Pini di via Zanelli. Dalle prime informazioni emerse, un 81enne ( il proprietario dello stabile) è stato intossicato dal fumo.

Incendio in un bottonificio

Ancora da chiarire quanto accaduto e la dinamica dei fatti, ma intorno alle 19.30 è scoppiato un incendio in via Zanelli. Le fiamme sono divampate nel Bottonificio Pini, a Palazzolo sull'Oglio). Subito è scattata la chiamata ai soccorsi, in codice rosso e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Palazzolo, di Chiari e di Brescia. Numerose sono state le partenze dei pompieri, ma l'incendio è stato subito domato. In loco sono arrivati anche i carabinieri di Palazzolo e di Capriolo.

Ferito gravemente un 81enne

Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) nell'incendio è rimasto ferito il proprietario 81enne dello stabile, che al momento dell'incendio si trovava nella sua abitazione a fianco del capannone. Lievemente intossicato è stato soccorso in codice rosso in ospedale per degli accertamenti, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.