Incendio in un appartamento provocato da una candela

Intorno alle 18 di sabato 26 aprile 2025 un incendio è divampato all'interno di un appartamento di via Toscana a Rovato. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco, allertati grazie alla chiamata dei vicini di casa. Un rogo domato rapidamente, senza provocare feriti o intossicati, che sarebbe stato innescato da una candela.

Incendio in un appartamento in via Toscana

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con due autobotti e un'autoscala, ma anche gli agenti della Polizia Locale, carabinieri, ambulanza e automedica. Si temeva infatti che all'interno dell'appartamento, posto al primo piano di una palazzina, potesse esserci qualcuno, sebbene la porta fosse chiusa e nessuno rispondeva. Invece l'uomo che ci vive era al lavoro; è stato rintracciato ed è tornato a casa per aprire la porta ai soccorsi, ma nel frattempo i Vigili del fuoco erano già riusciti a entrare nell'abitazione passando dal balcone.

Danni circoscritti

Dalle primissime informazioni, il rogo sarebbe stato innescato da un cero votivo che era stato acceso e posto sul comodino della camera da letto in ricordo di Papa Francesco. Fortunatamente i pompieri sono riusciti ad arginare l'incendio e le fiamme hanno divorato il mobile senza raggiungere il letto. Sul posto, in via Toscana, si è precipitato anche l'assessore Pieritalo Bosio per sincerarsi di eventuali necessità dei coinvolti.