Incendio in pizzeria, paura a Rovato.

Attimi di grande apprensione a Rovato in via Calca alla pizzeria Positano. Le fiamme sono divampate verso le 21.20, il rogo sarebbe partito dai contatori, per cause ancora in corso di accertamento. L'incendio è stato domato rapidamente anche grazie al pronto intervento dei proprietari, che hanno subito arginato il rogo. Sul posto i Vigili del Fuoco di Chiari con un mezzo.

Non è stato possibile ripristinare la corrente

L'intero edificio, che ospita numerosi appartamenti, è stato temporaneamente evacuato per gli accertamenti di rito da parte dei pompieri ma non ci sarebbero danni strutturali. Tutti potranno quindi rientrare nelle proprie case seppur al buio. Non è stato infatti ancora possibile ripristinare la corrente. Rammaricati i gestori per l'accaduto e per i disagi connessi, visto che i clienti si sono dovuti alzare mentre stavano ancora cenando. Sul posto è sopraggiunto anche l'assessore Pieritalo Bosio per verificare la situazione e accertarsi di eventuali necessità da parte dei cittadini residenti.