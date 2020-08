Incendio in falegnameria, in azione tre squadre dei Vigili del fuoco

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di giovedì 20 agosto in via Laveni ad Adro. A innescare la chiamata al 112 un incendio divampato in falegnameria, che ha richiesto un massiccio dispiegamento di mezzi. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Incendio in falegnameria

Da una prima ricostruzione, il rogo sarebbe divampato sul tetto del capannone in cui ha sede la falegnameria Cuni. In particolare, per cause in corso di accertamento avrebbero preso fuoco i cavi dell’impianto fotovoltaico. I danni dell’incendio risulterebbero circoscritti alla copertura dell’edificio.

Tre squadre in azione

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, provenienti da Chiari, Palazzolo sull’Oglio e Brescia. Massiccio il dispiegamento di mezzi (almeno cinque), al fine di domare il più rapidamente possibile le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.