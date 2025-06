Incendio in centro a Palazzolo sull'Oglio, tre garage divorati dal fuoco: è successo questa notte, tra sabato 21 e domenica 1 giugno, in piazza Roma.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto attorno alle 23.30 per domare le fiamme scoppiate in una corte dietro piazza Roma, affacciata sul fiume Oglio. Il fuoco ha illuminato la notte, allarmato il quartiere e i residenti affacciati sull'altra sponda del fiume: se le cause sono ancora da accertare (si pensa che la scintilla possa essere scaturita dalla cenere di alcune braci) il danno è stato ingente. Il rogo ha distrutto tre garage dove erano parcheggiate due auto, ma per fortuna sembra che nessuno sia rimasto ferito o intossicato. Oltre i Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: l'area interessata dall'incendio è stata interdetta al passaggio, ora i militari stanno indagando per fare chiarezza sull'episodio e sulle responsabilità.

(ph della notte tratta da Sei di Palazzolo se)