Incendio in casa, succede a Pisogne

Momenti di apprensione quelli vissuti ieri sera (giovedì 4 novembre) a Pisogne dove sono divampate le fiamme.

Il fuoco ha avvolto un'abitazione

In serata, alle 20.40, sono state inviate due squadre di Vigili del Fuoco, una dal Comando di Brescia e una da quello di Bergamo, a Pisogne, per l' incendio di una appartamento. Ad essere interessato il pianoterra di una villetta singola.

Bonifica in atto

Sul posto è intervenuto prontamente anche il 118 in supporto alle squadre di soccorso. È stato richiesto l'intervento del nucleo Va con mezzi movimento terra per movimentare le grosse quantità di materiali accumulati nell'abitazione. Non si segnalano feriti. L'intervento di bonifica è ancora in atto.