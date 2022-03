Incendio in casa, salvata dalla badante ucraina

Quinzano d'Oglio

La badante ha tratto in salvo la 90enne e successivamente ha cercato di spegnere l'incendio

Un incendio che è scoppiato da un corto circuito della lavatrice e che in poco tempo ha avvolto con le fiamme la casa di un'anziana quinzanese. É accaduto ieri sera alle 18 circa, in via Valtrompia a Quinzano.

Salvata dalla badante dal rogo in casa

Una tragedia sventata grazie all'aiuto di Natalia, 40 anni, badante ucraina che ha tratto in salvo la sua anziana e poi ha cercato di spegnere le fiamme con la canna dell'acqua trovata in giardino. Un gesto di grande coraggio che ha reso onore a lei e in questo momento storico particolare, la sua nazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che l'incendio sia divampato da un corto circuito sia partito dalla lavatrice, poi le fiamme hanno iniziato ad avvolgere l'abitazione ed è subito artita la chiamata ai soccorsi: sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Dello. La badante ha prima messo in salvo l'anziana e poi ha provato a spegnere il rogo. Un gesto rischioso che però ha pagato tanto in coraggio.