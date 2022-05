Incendio in boschina al lavoro i Vigili del Fuoco

Pontevico

È divampato poco dopo le 15, ad accorgersi del fumo un passante che ha avvisato l’ufficio di Polizia Locale poco distante.

Incendio in boschina a lavoro i Vigili del Fuoco

Che qualcosa non andava è stato un passante che ha notato una coltre di fumo partire dalla boschina bassa, quasi a ridosso la sponda del fiume Oglio, salire e invadere la strada. Trovandosi a pochi metri dagli uffici della Polizia Locale è entrato e ha dato subito l’allarme.

Da qui è partita la chiamata all’112 che ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Verolanuova e i colleghi provenienti dalla caserma di Cremona.

Gli uomini del soccorso tecnico hanno prontamente gestito l’emergenza riportando la zona in sicurezza poco dopo le 16.

In questo prima fase è difficile stabilire le cause ma l’espandersi del focolare è sicuramente dovuto all’arsura di questi giorni che ha seccato in parte il vede della sponda sino a quello vicino alla sede stradale. Foglie e pollini interessati dalle fiamme con l’aiuto del vento si sono spostati intaccando altre zone vicine.

Sul posto anche il sindaco di Pontevico Alessandra Azzini, a seguire passo passo l’evolversi della situazione.