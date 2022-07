Incendio in appartamento, la vittima è Teresa Maria Bonardi

E' Teresa Maria Bonardi, 64enne residente in paese, la vittima dell'incendio che questa mattina è divampato nell'appartamento al secondo piano di una palazzina in via Croce, a Cologne.

A fuoco l'appartamento, la vittima è Teresa Maria Bonardi

Classe 1958, Teresa Maria Bonardi era molto conosciuta a Cologne. La sua famiglia gestiva lo storico Alcazar, lo storico hotel ristorante di via Croce (a poca distanza dalla palazzina in cui abitava la donna), chiuso ormai da vent'anni. Vedova e con due figli, casalinga, la si vedeva spesso girare in paese. La notizia della sua scomparsa in poco tempo ha raggiunto tutta la comunità, attonita di fronte a questa tragedia.

Anche l'amministrazione si è unita al lutto della famiglia, comunicando la sua vicinanza

L'incendio

Stando alle ricostruzioni l'incendio è partito dalla cucina, da un padellino che la 64enne avrebbe dimenticato sul fuoco per poi assopirsi in sala, e si è propagato nel resto dell'appartamento. A notare le fiamme sono stati i vicini di casa, che hanno subito allertato i Vigili del Fuoco: gli inquilini del complesso, diverse famiglie con bambini, sono stati evacuati dalla palazzina per la loro sicurezza. Un vicino ha provato a soccorrere la donna, ma senza successo. Sul posto sono intervenute le squadre di Chiari, Palazzolo e Brescia, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento, durate diverse ora: una volta dissipato il fumo causato dalle fiamme hanno trovato il corpo della colognese, ma per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

I rilevi sono in mano ai carabinieri della Compagnia di Chiari e della stazione di Cologne. Per quanto riguarda la salma, si attendono le disposizioni del pm Erica Battaglia.

Nel frattempo l'appartamento della 64enne, così come quello sopra (la soletta è stata rovinata dalle fiamme) e quello sotto (a causa delle infiltrazioni dell'acqua usata per spegnere l'incendio) sono stati dichiarati inagibili. Alcune famiglie sono rimaste senza casa, ma hanno già trovato in autonomia una sistemazione temporanea.