Incendio divampa in cucina durante la ristrutturazione

I Vigili del fuoco di Chiari sono intervenuti nella tarda mattinata di martedì 14 settembre, intorno alle 10.40, per un incendio divampato in un'abitazione di via Rudone a Rovato.

Incendio divampa in cucina

Il rogo è scoppiato in un appartamento al piano terra, appena ristrutturato. Da una primissima ricostruzione sembra che a innescarlo sia stato il forno, forse rimasto acceso dopo la prova degli impianti elettrici. Solo il rapporto dei Vigili del fuoco, però, potrà chiarire con esattezza le cause dell'incendio. Grazie al pronto intervento dei pompieri, comunque, le fiamme sono state prontamente domate. Resta il rammarico per i danni riportati ai mobili, nuovi di zecca.

Nessun ferito

Nessuno è rimasto ferito nell'incendio. E non sembra ci siano danni strutturali. Sul posto è intervenuto anche l'assessore Pieritalo Bosio per accertarsi della situazione e rispondere a eventuali necessità.