Incendio di un capannone nella notte ad Alfianello

Incendio nella notte tra venerdì e sabato ad Alfianello.

Da chiarire da dove abbiano preso vita le fiamme

É divampato nella notte l’incendio che ha coinvolto il capannone di un’azienda avicola ospitante un allevamento di tacchini con all’interno diecimila capi. Il bilancio non è buono, si stimano infatti a settemila gli animali che hanno perso la vita. Dalle prime ricostruzioni sembra che la causa scatenante sia da rintracciare in un tubo del gas delle cappe. Un’altra ipotesi si concentra invece sulle stufe per il riscaldamento alimentate a gpl collocate al centro della struttura. Si ipotizza un cortocircuito che ha fatto i bruciare i trucioli utilizzati come letto per gli animali. Tuttavia per avere chiara la situazione nel pomeriggio di oggi (sabato 30 gennaio) i vigili del fuoco torneranno sul luogo dell’accaduto per le opportune verifiche del caso.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Impegnativo e particolarmente intenso è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco effettuato questa notte quando tempestivamente, una volta scattato l’allarme, sono giunti sul luogo degli avvenimenti per cercare di domare le fiamme nel più breve tempo possibile al fine di limitare le conseguenze: sono state infatti tre in totale le squadre intervenute per spegnere il rogo. Due di queste provenivano da Brescia e un’altra da Verolanuova. Rimane, oltre alla paura, il rammarico per la morte degli animali, vittime innocenti di un brutto incidente.