Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Chiari nella mattinata di martedì 6 dicembre a Rovato per un incendio partito dalla canna fumaria. Fortunatamente, però, non ci sono state gravi conseguenze.

Incendio da canna fumaria: pericolo scampato

L'allarme è scattato in tarda mattinata, intorno alle 10.30, nel quartiere di via Lombardia. Ad allertare i soccorsi sono stati gli stessi residenti nell'appartamento in cui è divampato il rogo, che si trovavano in casa. Ed è stata una fortuna, perché l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Chiari è riuscito a domare l'incendio, innescato dalla canna fumaria otturata dell'abitazione al piano inferiore, sul nascere, evitando gravi conseguenze. Sul posto si è precipitato anche l'assessore comunale Pieritalo Bosio, per sincerarsi dell'incolumità dei residenti (che stanno tutti bene) e appurare eventuali necessità. La situazione è sotto controllo e la casa perfettamente agibile.