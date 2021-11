Incendio capannone a Dello, le immagini dopo le fiamme

Bassa

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate fino a tarda sera.

Sono stati attimi di grande apprensione quelli vissuti nella giornata di ieri (martedì 2 novembre) a Dello.

In fiamme un capannone

Nel pomeriggio intorno alle 15 è stata allertata la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia. Ad essere avvolto dalle fiamme un capannone della ditta ATIB in via Provinciale Quinzanese in località Monache, dove solitamente viene eseguita la verniciatura di profilati in ferro.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sono state due squadre dei Vigili del Fuoco e i supporti con l'autoscala e l'autobotte. I danni che ne sono derivati risultano essere ingenti, non sono però segnalati feriti. Ancora non note le cause che hanno portato al rogo. Quest'ultimo ha tenuto impegnate le squadre sino a tarda sera.