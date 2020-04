Incendio all’isola ecologica di Cignano di Offlaga.

Fiamme, fumo e tanta paura all’isola ecologica di via Artigianale a Cignano, per l’incendio del compattatore della carta. “Il fumo si levava alto nel cielo, ho raggiunto il cancello dell’impianto di conferimento, con il cuore in gola per vedere cosa stava andando a fuoco – ha detto Tiziano Milani, l’addetto all’apertura – Una volta entrato ho avvertito un forte odore di bruciato ed ho visto che l’incendio interessava il cassone utilizzato per contenere la carta. Prontamente ho allertato l’assessore Nicola Giacopini e chiamato il 112. In un quarto d’ora da Orzinuovi sono giunti due mezzi e una mezza dozzina di uomini che con gli idranti hanno inondato il cassone e raffreddato le pareti metalliche”.

“Dalle prime sommarie indagini è da escludere l’origine elettrica perché il quadro non era in tensione, probabile che la carta umida abbia provocato una reazione esotermica provocando la combustione – la spiegazione dell’assessore Giacopini – L’isola ecologica da alcuni giorni era accessibile solo per l’utenza artigianale autorizzata e chiusa per i privati per evitare assembramenti, che cercavano di accedere anche senza la prescritta mascherina”.

