Incendio alle Poste di Adro: l'ufficio resta chiuso

Il rogo è divampato nella mattinata di domenica 24 settembre 2023, intorno alle 9.30, da alcune sterpaglie. In poco tempo, però, le fiamme hanno lambito i ciclomotori parcheggiati all’esterno dell’ufficio postale di via Lazzaretto ad Adro, raggiungendo anche gli uffici. E, per consentire i lavori di ripristino, gli sportelli sono temporaneamente chiusi.

Incendio alle Poste di Adro

L’incendio scoppiato ad Adro ha seriamente danneggiato l’impianto di aerazione delle Poste. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio e i carabinieri della Compagnia di Chiari; le cause dell’accaduto sono tuttora al vaglio. Si è reso necessario anche l’intervento di un’ambulanza: una donna residente al piano superiore dell’edificio è infatti rimasta lievemente intossicata dal fumo, ma ha rifiutato il ricovero.

L'ufficio resta chiuso

L’ufficio postale è attualmente chiuso per consentire i lavori di ripristino. "Ci scusiamo per gli eventuali disagi", recita il cartello esposto sul cancello, in cui si indica come sportello più vicino quello di via Vittorio Emanuele 4 a Capriolo (aperto dalle 8.20 alle 13.35); quello più vicino aperto anche il pomeriggio (fino alle 19.05) è invece a Palazzolo sull’Oglio, in via Zanardelli 42. La ditta che dovrà fare i lavori di manutenzione non ha ancora saputo fornire tempi certi per la riapertura, ma l’ipotesi è che ci voglia almeno un mese di attesa. Per agevolare gli utenti abituali presso l’ufficio postale di Capriolo è stato aperto uno sportello dedicato ai cittadini di Adro ed è presente una sala per le riunioni con i clienti, fermo restando che, se non si hanno necessità particolari, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio del territorio.