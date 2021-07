Incendio alla Fpf, azienda che lavora la plastica

Un violento incendio è divampato oggi pomeriggio nei capannoni della Fpf, un'azienda di Concesio specializzata nella lavorazione della plastica, che si trova nella zona artigianale di Campagnola. La colonna di fumo, molto alta, era visibile a chilometri di distanza. Un'abitazione nelle vicinanze della ditta è stata evacuata per precauzione, in attesa che il sito venga messo in sicurezza e che i tecnici dell'Arpa possa procedere con i monitoraggi dell'aria.

Il Comune ha invitato i residenti a tenere le finestre chiuse e a non sostare nelle vicinanze della ditta.