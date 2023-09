Incendio alla Faerch a Verolanuova.

Incendio alla Faerch

Sono divampate le fiamme allo stabilimento della Faerch a Verolanuova, azienda specializzata nella realizzazione di imballi di polistirolo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16 a Verolanuova in via Circonvallazione 21. Ad intervenire sul posto due ambulanze e un'automedica, al momento pare siano due le persone coinvolte. Le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Cosa è accaduto?

Le fiamme sono divampate dal materiale di imballaggio prodotto all'interno della fabbrica e il fuoco ha poi raggiunto il bancale. Otto i ricoverati in codice giallo per intossicazione da fumo. Ora le fiamme sono state domate.

Seguono aggiornamenti.

Dove si è verificato l'incendio

Le immagini